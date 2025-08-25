Fast eine Million Euro mit sechs Richtigen gewonnen: Ein bisher unbekannter Spieler hat einen Lottoschein in Heilbronn abgegeben, der einen Geldsegen bringt.

jbr/dpa/lsw 25.08.2025 - 12:23 Uhr

In Heilbronn darf gejubelt werden: Ein Tipper oder eine Tipperin hat bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag mehr als 920.000 Euro gewonnen, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Er oder sie kreuzte die sechs Gewinnzahlen richtig an. Lediglich die korrekte Superzahl 9 hätte einen noch größeren Jackpot-Gewinn bedeutet.