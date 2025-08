Erstausgabe des "Kleinen Hobbit" wird versteigert J.R.R. Tolkien - der Schöpfer von Mittelerde

Mit ihm fing das Zeitalter der anspruchsvollen Fantasy-Literatur an, das Millionen Menschen in seinen Bann schlagen und zu einer Kultbewegung werden sollte: J.R.R. Tolkien. Was bewegte den Verfasser der Jahrhundertwerke "Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ zu seinen Schöpfungen?