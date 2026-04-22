Jeden Mittwoch und Samstag findet die Ziehung der Lottozahlen für Lotto 6aus49 statt. Alle aktuellen Lottozahlen und Gewinnquoten für Lotto 6aus49, Spiel77 und Super6 haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Lotto 6aus49
Lottozahlen:
Superzahl:
Jeden Mittwoch und Samstag findet die Ziehung der Lottozahlen für Lotto 6aus49 statt. Alle aktuellen Lottozahlen und Gewinnquoten für Lotto 6aus49, Spiel77 und Super6 haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Lottozahlen:
Superzahl:
Während der römischen Herrschaft in Ägypten wurde Papyrus teils zur Mumifizierung genutzt. Ein ungewöhnlicher Fund aus Minja zeigt nun: Priester griffen dabei auch zu heute weltberühmter Dichtung.
In den USA sorgt eine Reihe von mysteriösen Todesfällen und verschwundenen Forschern und Geheimnisträgern für große Besorgnis. Sogar Präsident Donald Trump hat sich eingeschaltet. Wer oder was steckt hinter dem Tod der 11 Top-Personen, die enge Kontakte zum Militär, zu kerntechnischen Anlagen oder der Raumfahrtbehörde Nasa pflegten?