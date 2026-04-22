Jeden Mittwoch und Samstag findet die Ziehung der Lottozahlen für Lotto 6aus49 statt. Alle aktuellen Lottozahlen und Gewinnquoten für Lotto 6aus49, Spiel77 und Super6 haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Lottozahlen:

Superzahl:

Spiel 77 Gewinnzahlen:

Super 6

Gewinnzahlen:

Live-Ziehung der Lottozahlen vom 22.04.2026

Gewinnquoten

Die offiziellen Gewinnquoten werden erst am nächsten Werktag nach den Ziehungen veröffentlicht. Hier finden Sie die Quoten, sobald diese veröffentlicht wurden:

Gewinnquoten LOTTO 6aus49:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Gewinnquoten Spiel 77:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 7 richtige Endziffern unbesetzt 2 6 richtige Endziffern 77.777,00 € 3 5 richtige Endziffern 7.777,00 € 4 4 richtige Endziffern 777,00 € 5 3 richtige Endziffern 77,00 € 6 2 richtige Endziffern 17,00 € 7 1 richtige Endziffern 5,00 €

Gewinnquoten SUPER 6:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 richtige Endziffern 100.000,00 € 2 5 richtige Endziffern 6.666,00 € 3 4 richtige Endziffern 666,00 € 4 3 richtige Endziffern 66,00 € 5 2 richtige Endziffern 6,00 € 6 1 richtige Endziffern 2,50 €

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle für Zahlen, Quoten, Gewinne und Jackpot: LOTTO.de

Die nächste Ziehung ist am 26.04.2026 um 19:25

Lotto 6aus49 und damit verbundene Spiele sind Glücksspiele. Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen für eine Spielsucht erkennen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Infos unter kostenloser Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de. Spielteilnahme ab 18 Jahren.