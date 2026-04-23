Zum achten Geburtstag von Prinz Louis haben Prinz William und Prinzessin Kate ein neues Foto veröffentlicht. Es zeigt den jungen Royal gut gelaunt auf einem Boot vor der Küste Cornwalls. Fotografiert wurde das Bild von Matt Porteous, der die Familie seit Jahren begleitet.
23.04.2026 - 12:39 Uhr
Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, feiert am 23. April 2026 seinen achten Geburtstag. Zu diesem Anlass haben die beiden – wie schon in den vergangenen Jahren – ein neues Foto ihres Sohnes auf Instagram veröffentlicht. Die jährlichen Geburtstagsbilder der Kinder sind längst zu einer festen Tradition der Familie geworden.