Zum achten Geburtstag von Prinz Louis haben Prinz William und Prinzessin Kate ein neues Foto veröffentlicht. Es zeigt den jungen Royal gut gelaunt auf einem Boot vor der Küste Cornwalls. Fotografiert wurde das Bild von Matt Porteous, der die Familie seit Jahren begleitet.

Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, feiert am 23. April 2026 seinen achten Geburtstag. Zu diesem Anlass haben die beiden – wie schon in den vergangenen Jahren – ein neues Foto ihres Sohnes auf Instagram veröffentlicht. Die jährlichen Geburtstagsbilder der Kinder sind längst zu einer festen Tradition der Familie geworden.

Das aktuelle Porträt entstand während eines Familienaufenthalts in Cornwall. Es zeigt Louis entspannt und gut gelaunt an Bord eines Bootes. Mit verschränkten Armen lehnt er an einem Geländer, im Hintergrund ist das Meer zu sehen. Der Achtjährige trägt einen blauen Pullover mit Reißverschluss und lächelt direkt in die Kamera – eine natürliche, ungezwungene Aufnahme.

Veröffentlicht wurde das Bild auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Paares mit den Worten: „Happy birthday, Louis! 8 today!“ Dazu setzten sie ein rotes Ballon-Emoji.

Aufgenommen wurde das Foto von Matt Porteous, einem vielfach ausgezeichneten Fotografen, der bereits mehrfach für die britische Königsfamilie gearbeitet hat. Er fotografierte unter anderem Prinz Louis’ Taufe hinter den Kulissen sowie frühere Geburtstagsbilder von Prinz George und die Weihnachtskarte der Familie aus dem Jahr 2022.

Prinz Louis Arthur Charles wurde am 23. April 2018 im St Mary’s Hospital in London geboren. Er ist das dritte Kind des Prinzen und der Prinzessin von Wales, nach Prinz George und Prinzessin Charlotte, und steht an vierter Stelle der britischen Thronfolge.

In der Öffentlichkeit tritt Louis seltener auf als seine älteren Geschwister. Bekannt ist er jedoch für seine lebhafte Art, die bei großen Anlässen wie der Militärparade Trooping the Colour oder am Ostersonntag immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt.