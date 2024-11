Louise ist – das muss man so sagen – ganz schön mollig. Darf man das sagen? Ja. Bei einem Bauchumfang von stolzen 17 Metern schon. Außerdem wiegt sie stolze sieben Tonnen. Gestatten: Louise, das größte Sparschwein der Welt. Acht Meter lang und fünfeinhalb Meter hoch, steht sie in leuchtendem Knallrot auf dem Ludwigsburger Schillerplatz.

Warum sie da steht? Weil ein Mitarbeiter der Kreissparkasse (KSK) Ludwigsburg vor etwa zehn Jahren auf die Idee kam, auf den Platz vor das Kreditinstitut ein überdimensionales Sparschwein zu stellen. „Eine super Idee“, wie es Isabel Kurz, Pressesprecherin bei der Kreissparkasse, heute ausdrückt. Denn längst haben nicht nur sie und ihre Kollegen, sondern auch die Ludwigsburger das rote Riesen-Sparschwein ins Herz geschlossen.

Im Inneren von Louise ist auch eine Rutsche

Die Rutsche in Louises Bauch ist bei den Kindern der Renner. Foto: Werner Kuhnle

Louise ist so etwas wie ein lieb gewonnenes Maskottchen geworden. Und sie guckt auch ganz lieb aus ihren schwarzen runden Äuglein auf den Verkehr, der vorbeirauscht, und die Menschen, die sich nicht selten nach ihr umdrehen – ein Lächeln auf den Lippen. Louise mit ihrer gut eineinhalb Meter großen roten Schweinsnase hat Charme und zieht die Blicke auf sich. Sie ist begehrtes Fotomotiv, und wenn sich die große Tür an ihrem Bauch öffnet, kommen viele Neugierige, um einen Blick in ihr Inneres zu werfen.

Geöffnet ist sie am Weltspartag, zum Kastanienbeutelfest und einigen Anlässen mehr. Außerdem führen KSK-Mitarbeiter regelmäßig Grundschüler und Kindergartenkinder zu und durch Louise. „Im Laufe der Jahre waren das hunderte Gruppen“, so Kurz.

Drinnen gibt es allerlei Wissenswertes rund ums Thema Geld und Sparen. Auf einem Bildschirm flackern historische Werbefilme der Bank – „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ – und die Entstehungsgeschichte von Louise: 2015 wurde sie aus Glasfasermaterial wie im Bootsbau erstellt – sie ist eine einzigartige Sonderanfertigung. Die Kosten lagen damals im „niedrigen sechsstelligen Bereich“, wie Matthias Schenkel von der Unternehmenskommunikation sagt. Die Bauzeit betrug vier Monate.

Louises Innenleben besteht aus zwei Stockwerken, eine Wendeltreppe führt nach oben und – großer Spaß – eine gewundene Rutsche nach unten. Vor der Rutschpartie gibt es noch einige kleinere Sparschweine in der Vitrine zu sehen: Mini-Louisen etwa und historische Vorgänger sowie tatsächlich den eigentlichen Zweck von Louise. Weil sie ein Sparschwein ist, muss von oben Geld in sie hinein geworfen werden können. So will es die Definition.

Weil das bei einer Höhe von fünfeinhalb Metern nun nicht auf dem klassischen Weg möglich ist, ist an Louises Hinterflanke ein kleiner Glasaufzug angebaut. Dort kann man sein Geld einwerfen, so man mag – es soll Glück bringen, sagen manche Ludwigsburger. Die Münzen fahren dann mit dem Aufzug nach oben, um am Schweinerücken durch den Münzeinwurf in eine Glasröhre zu fallen.

Ein bis zweimal jährlich wird Louise geleert. 2000 bis 5000 Euro sind jeweils drin, sie gehen als Spende an den Kinderschutzbund Ludwigsburg. Allerdings – und das ist die traurige Nachricht – wird der Münzeinwurf an der Seite von Louise immer wieder durch Holzstückchen oder Kaugummi blockiert, womit auch die Möglichkeit zu Spenden, zeitweise dahin ist. „Das mussten wir leider schon sehr oft reparieren“, konstatiert Isabel Kurz.

Im Frühjahr ist Louise frisch gestrichen worden

Ansonsten bleibt Louise zum Glück weitgehend von Beschädigungen verschont. Geputzt und neu gestrichen muss sie ab und zu werden, da die Farbe im Laufe der Zeit ausbleicht. Erst im vergangenen Frühjahr gab es frisches Knallrot aufs Schweinchen.

Ihren Namen hat Louise übrigens als Hommage an den Gründer der Ludwigsburger Sparkasse Louis Bührer bekommen. Bührer war Mitte des 19. Jahrhunderts im Gemeinderat in Ludwigsburg und setzte sich für die Verschönerung seiner Stadt ein sowie für die Unterstützung der Armen. 1852 übernahm er bei der Gründung der Oberamtssparkasse Ludwigsburg das Amt des Oberamtssparkassiers. Louise als Name für das riesige Sparschwein vor der Kreissparkasse wurde im Rahmen eines Namenswettbewerbs vorgeschlagen.

Dass Louise wirklich das größte Sparschwein der Welt ist, ist amtlich. Seit 2015 ist sie Weltrekordhalterin. 2023 wurde der Weltrekord als größtes Sparschwein und der Eintrag ins Guinness-Buch bestätigt.