Es waren keine Meisterdiebe, die in das Museum einbrachen, sondern Dilettanten aus der Banlieue. Sind die Kronjuwelen auch noch dort?
Fünf Monate nach dem spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre gehen die Fahnder davon aus, dass sich die Beute noch immer im Großraum Paris befindet. Laut der Zeitung „Le Parisien“ konzentrieren sich die Ermittlungen zum einen auf Aubervilliers, nördlich von Paris – von dort stammen mehrere der Einbrecher. Zum anderen auf Ivry-sur-Seine im Südosten der Metropole, wo die Täter die Fluchtfahrzeuge gewechselt hatten. Die acht gestohlenen und bisher unauffindbaren Schmuckstücke werden auf einen Wert von 88 Millionen Euro geschätzt.