Ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Böblingen fällt auf Love-Scamming herein. Eine vermeintliche Schottin bringt ihn um Tausende Euro.
16.04.2026 - 15:24 Uhr
Es klingt wie eine Story aus einem Agentenroman – mit denkbar schlechtem Ausgang für einen 57-Jährigen aus dem Kreis Böblingen. Der Mann wurde das Opfer der so genannten Love-Scamming-Betrugsmasche und hat dabei 5000 Euro an Betrüger überwiesen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann Anfang April auf einem Datingportal eine Person kennengelernt, die sich als in Stuttgart wohnhafte Schottin ausgab.