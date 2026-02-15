 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Experte über Liebesbetrug: „Ein Opfer wurde sogar entführt“

Love Scamming in der Region Experte über Liebesbetrug: „Ein Opfer wurde sogar entführt“

Love Scamming in der Region: Experte über Liebesbetrug: „Ein Opfer wurde sogar entführt“
1
„Es kann jeden treffen“, sagt Ralf Brenner vom Weißen Ring. Foto: privat/dpa

Der ehemalige Polizist und heutige Opferschützer Ralf Brenner erzählt, wer auf Love Scammer im Internet hereinfällt und wie man sich schützt.

Familie/Bildung/Soziales: Lisa Welzhofer (wel)

„Das könnte mir nicht passieren!“, sagen viele, wenn sie von Love Scamming hören, also von Liebesbetrug im Internet. „Falsch!“, sagt Ralf Brenner, der als Kriminalpolizist und heutiger Opferschützer erlebt hat, wie leicht Menschen in diese Falle tappen können und teils zehntausende Euro an Menschen überweisen, die es gar nicht gibt. Was rät er Betroffenen und Angehörigen?

 

Herr Brenner, an welchen Love-Scamming-Fall erinnern Sie sich besonders gut?

Gleich an meinen ersten vor 15 Jahren. Die betroffene Frau habe ich als eine ganz resolute Frau kennengelernt, die sich beruflich jeden Tag durchsetzen musste. Sie fiel auf einen Scammer im Internet herein. Er hatte sich als Ingenieur vorgestellt, der in einem afrikanischen Land arbeitet. Als er Geld wollte, wurde sie skeptisch und wollte ihn treffen. Sie flog hin, wurde entführt und festgehalten. Ihre Angehörigen sollten Lösegeld zahlen. Gott sei Dank konnten wir sie in Zusammenarbeit mit der Polizei vor Ort befreien. Das war der heftigste Fall, den ich mitbekommen habe.

Fing damals, vor 15 Jahren, der Betrug mit der Liebe an?

Heiratsschwindler gab es schon in der analogen Welt. Aber durch das Internet hat sich diese Masche auch in die digitale Welt verlagert und die Betrüger werden immer erfinderischer. Tatsächlich nehmen die Opferzahlen zu und auch die Summen, die die Leute verlieren. Aber die Fälle kommen auch mehr in die Öffentlichkeit, weil die Polizei offensiv aufklärt und warnt. Allerdings ist die Dunkelziffer hoch, weil sich viele Betrogene nicht an die Polizei wenden.

Warum?

Die Menschen schämen sich, das ist auch bei anderen Betrugsmaschen wie Enkeltrick und Schockanrufen so. Sie denken: ,Menschenskind, was denken die anderen nur von mir?!` Oft bekommen Opfer tatsächlich wenig Verständnis von ihrem Umfeld.

Gibt es das typische Opfer?

Meiner Erfahrung nach nicht. Ich kenne einen jungen Mann, der jahrelang auf eine Betrügerin hereinfiel. Aber auch einen erfolgreichen Unternehmer, dem es so erging und der Geld verlor. Und natürlich auch ältere Menschen. Mittlerweile nutzen alle Generationen Dating-Plattformen und Soziale Netzwerke, über die Scammer Kontakt aufnehmen. Außenstehende denken ja oft ,Wie kann man nur so blöd sein!?` Aber wenn man weiß, wie diese Masche funktioniert, wird es nachvollziehbar. Schuld hat nur einer: der Täter.

Unsere Empfehlung für Sie

Love-Scamming-Opfer erzählt: Verliebt in einen Betrüger: „Es könnte jeden treffen“

Love-Scamming-Opfer erzählt Verliebt in einen Betrüger: „Es könnte jeden treffen“

Opfer von Love Scamming verlieren teils zehntausende Euro an Menschen, die es nicht gibt. Der Fall von Anja Kaufmann aus Nürtingen zeigt, wie schnell man in diesen Sog geraten kann.

Wie gehen Scammer vor?

Mittlerweile weiß man, dass etwa 95 Prozent der Profile, die auf Datingportalen in englischer Sprache zu finden sind, Fake sind. Die Scammer gehen alle ähnlich vor: Nach dem ersten Kontakt wird sehr viel gechattet, dann auch telefoniert, über die Familie geredet, den Beruf, um möglichst viel über die Person, die man betrügen will, zu erfahren. Die Kontakte werden mit Komplimenten überschüttet, mit Dingen, die sie gern hören. Das tut ja auch gut. Nur eines passiert selten: ein Videotelefonat. Da heißt es dann ,Das Internet hier ist zu schlecht`. So wird das Opfer emotional abhängig gemacht.

Und das funktioniert auch, ohne den anderen je gesehen zu haben?

Ja, weil man sich nach Liebe sehnt, jemanden, bei dem man sich wohlfühlen kann. Die meisten Menschen sind offen gegenüber anderen und nicht misstrauisch. Das sind nette Menschen. Die haben der kriminellen Energie der Täter wenig entgegenzusetzen.

Love Scamming gehört zu den Betrugsdelikten im Internet wie der so genannte Enkeltrick, bei dem Senioren Opfer werden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Was weiß man über die Täter?

Die männlichen Scammer sitzen vorwiegend in Westafrika, die weiblichen in Osteuropa oder asiatischen Ländern. Es ist auch nicht so, dass nur Männer Frauen und umgekehrt schreiben. Man weiß nie, wer dahinter steckt.

Die Polizei kann wenige Fälle aufklären. Bringt es überhaupt etwas, eine Anzeige zu stellen?

Es gibt durchaus Ermittlungserfolge, aber tatsächlich hat die Polizei es schwer, weil die Täter im Ausland sitzen. Trotzdem sollten Opfer Anzeige erstatten. Auch dann, wenn sie kein Geld verloren haben. Nur so bekommt die Polizei Kenntnisse über das Ausmaß und die Betrugsmaschen, die ihr in der Präventionsarbeit helfen. Außerdem kenne ich Fälle, da war der Täter aus der Nachbarschaft. Dann sind die Chancen natürlich höher, das Geld zurück zu bekommen.

Was lässt sich Love Scamming verhindern?

Die Polizei klärt mit Informationen im Internet auf, indem sie Fälle öffentlich macht und Vorträge hält. Aber es braucht auch Vereine oder Gruppen, die solche Vorträge buchen. Da gibt es noch zu wenig Nachfrage.

Wie erkennen Menschen, dass sie es mit einem Love Scam zu tun haben?

Wenn einem ein Verehrer oder eine Verehrerin merkwürdig vorkommt, sollte man zunächst mal den Namen googeln. Findet sich etwas über diese Person? Wurde der Name schon mal in einem Love-Scamming-Fall verwendet? Tauchen die Bildern, die man zum Beispiel von einer Person bekommt, anderswo im Netz auf? Das findet man über die Rückwärtssuche bei Google heraus. Manchmal geben sich die Scammer auch als prominente Sportler aus, zum Beispiel als Novak Djokovic, der Tennisspieler.

Unsere Empfehlung für Sie

Love-Scamming: Extremer Fall im Rems-Murr-Kreis – Millionär wird von Liebes-Betrügern abgezockt

Love-Scamming Extremer Fall im Rems-Murr-Kreis – Millionär wird von Liebes-Betrügern abgezockt

Ein Mann aus dem Rems-Murr-Kreis ist auf der Suche nach der wahren Liebe - und erlebt stattdessen eine böse Überraschung. Er überweist einer angeblichen Militärärztin zwei Millionen Euro. Protokoll eines Betrugs.

Was ist noch zu beachten?

Unbedingt auf ein Videotelefonat drängen! Und niemals solle man allzu schnell Fotos von sich schicken. Diese sind heute manipulierbar. Plötzlich gibt es Nacktfotos von einem, mit denen man erpresst wird. Und natürlich niemals auf Geld-Bitten eingehen!

Gibt es eine Chance, Geld zurückzubekommen?

Wenn es über die Bank überwiesen wurde, kann das der Fall sein. Wenn es über Moneytransfer-Dienste verschickt wurde, kaum.

Wie helfen Sie vom Weißen Ring Opfern?

Wir hören erst mal zu und sprechen über das, was passiert ist. Das brauchen viele Opfer: einen Gesprächspartner, der nicht aus dem eigenen Umfeld kommt. Am meisten leiden die Menschen unter der Enttäuschung. Die Leute sind oft psychisch kaputt, auch wenn sie kein Geld verloren haben. Wir helfen aber auch, wenn jemand nicht allein zur Polizei oder anderen Behörden gehen will. Wir können eine kostenlose Erstberatung bei einem Anwalt vermitteln. Wenn Menschen bedürftig sind, kann der Weiße Ring weiterhin einen Rechtsbeistand bezahlen.

Was können Angehörige tun, wenn sie den Verdacht haben, jemand fällt auf Love Scamming herein?

Tatsächlich sind die Opfer oft beratungsresistent, sagen ,Ihr gönnt mir nur mein Glück nicht!. Wichtig ist, immer wieder nachzufragen, darauf hinzuweisen, Infos über diese Betrugsart weiterzureichen. Auf keinen Fall sollten sie die Opfer alleine lassen oder ihnen Vorwürfe machen à la ,Mensch, du bist doch blöd!` Das verletzt zusätzlich.

Langjährige Erfahrung

Gesprächspartner
Ralf Brenner (63) stammt aus dem Kreis Esslingen und war lange Jahre bei der Kriminalpolizei, zuletzt im Referat Kriminialprävention in Reutlingen. Heute engagiert er sich beim Opferverband Weißer Ring und leitet die Außenstelle Esslingen.

Informationen und Hilfe
Der Weiße Ring bietet neben Beratung ein Faltblatt mit allen Informationen rund um das Betrugsdelikt Love oder Romance Scam an. Außerdem halten Mitarbeiter auf Anfrage Vorträge zum Thema. Auf www.weisser-ring.de findet man die örtlichen Ansprechpartner. Die Polizei klärt auf www.polizei-beratung.de und www.polizei-bw.de über das Thema auf. Wer Opfer wurde, sollte sich unbedingt an die örtliche Polizeistelle wenden.

Ausmaß
Das Landeskriminalamt meldet für 2025 auf Anfrage eine fast vierstelligen Zahl an Fällen im Land mit rund 14 Millionen Euro Schaden im vergangenen Jahr. Die Fallzahlen stiegen in den vergangenen Jahren jeweils im „unteren zweistelligen Prozentbereich“. Da viele Opfer aus Scham schweigen, dürfte das Ausmaß höher sein.

Weitere Themen

Love Scamming in der Region: Experte über Liebesbetrug: „Ein Opfer wurde sogar entführt“

Love Scamming in der Region Experte über Liebesbetrug: „Ein Opfer wurde sogar entführt“

Der ehemalige Polizist und heutige Opferschützer Ralf Brenner erzählt, wer auf Love Scammer im Internet hereinfällt und wie man sich schützt.
Von Lisa Welzhofer
Karnevalsgesellschaft Möbelwagen: Eklat beim Fasching in Stuttgart: Prinzenpaar steigt aus – das sind die Gründe

Karnevalsgesellschaft Möbelwagen Eklat beim Fasching in Stuttgart: Prinzenpaar steigt aus – das sind die Gründe

Wenige Tage vor Saisonende verlässt das Prinzenpaar im Eklat den Möbelwagen. Streit, Austritte, Intrigen – hinter den Kulissen des Stuttgarter Faschings herrscht dicke Luft.
Von Uwe Bogen
Neues Dating-Event in Stuttgart: Achtsam daten – „Ich würde das auf jeden Fall noch mal machen“

Neues Dating-Event in Stuttgart Achtsam daten – „Ich würde das auf jeden Fall noch mal machen“

„Mindful Dates“ hat in Stuttgart zum ersten Mal stattgefunden. Statt oberflächlichem Swipen, geht es hier um achtsames Dating. Wir waren beim Kennenlernen dabei. Weitere Events folgen.
Von Sandra Belschner
Vesperkirche Stuttgart lädt ein: „Da muss ich hin“: Hunde bereichern den Gottesdienst

Vesperkirche Stuttgart lädt ein „Da muss ich hin“: Hunde bereichern den Gottesdienst

Hunde im Gottesdienst? In der Stuttgarter Vesperkirche wird der "Karneval der Tiere" gefeiert. Was hinter dem Event steckt.
Von Janina Link
Auto prallt gegen Stadtbahn: Abgebogen trotz Verbot – drei Leichtverletzte bei Unfall in Stuttgart-Giebel

Auto prallt gegen Stadtbahn Abgebogen trotz Verbot – drei Leichtverletzte bei Unfall in Stuttgart-Giebel

Drei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Stuttgart-Giebel. Eine Stadtbahn war gegen ein Auto geprallt.
Von Lukas Jenkner
Neue Idee für Regio Rad Stuttgart: Defibrillatoren statt Leihräder

Neue Idee für Regio Rad Stuttgart Defibrillatoren statt Leihräder

Im Dezember diesen Jahres endet das regionale Radverleihsystem. Der Verein Solar Stuttgart sieht eine Lösung, um vorhandene Strukturen zu erhalten – und um Menschenleben zu retten.
Von Alexander Müller und Christian Milankovic
Neues Restaurant in Stuttgart-Ost: „Die Pizzeria“: Hochwertige Zutaten und modernes Design in der Wagenburgstraße

Neues Restaurant in Stuttgart-Ost „Die Pizzeria“: Hochwertige Zutaten und modernes Design in der Wagenburgstraße

Wo früher Brötchen über die Theke gingen, lockt heute modernes Design und Pizza mit Parmaschinken vom Black Angus. Guter Zuwachs im Viertel, findet Restauranttesterin Petra Xayaphoum.
Von Petra Xayaphoum
Wir können alles außer Hochdeutsch: Ex-Taxifahrer sucht Fotos von seinem Taxi mit Kult-Werbeslogan

Wir können alles außer Hochdeutsch Ex-Taxifahrer sucht Fotos von seinem Taxi mit Kult-Werbeslogan

Mit seinem Taxi schrieb ein Stuttgarter Werbegeschichte. Heute sucht er das verschollene Foto – und hofft auf Hilfe aus der Stadt.
Von Jonas Schöll
Gustav-Werner-Schule Stuttgart: Wasser im Interim, kein Geld für Anbau – Stadt investiert in marode Container

Gustav-Werner-Schule Stuttgart Wasser im Interim, kein Geld für Anbau – Stadt investiert in marode Container

Weil Wasser durch die Decke tropft, muss die Stadt Notreparaturen am Interimsgebäude der Gustav-Werner-Schule ausführen, weitere teure Umbauarbeiten sollen folgen.
Von Alexandra Kratz
Fasnet in Stuttgart: Fasnet-Chaos in Stuttgart? Wo Sie am Dienstag einkaufen können

Fasnet in Stuttgart Fasnet-Chaos in Stuttgart? Wo Sie am Dienstag einkaufen können

Der Fasnetdienstag ist kein Feiertag, doch die Feierlichkeiten in der Stuttgarter Innenstadt sorgen für einen Ausnahmezustand. Wer einkaufen möchte, sollte genau hinschauen.
Von Torsten Ströbele
Weitere Artikel zu Stuttgart
 
 