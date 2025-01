Der Landessportverband Baden-Württemberg hat seine jährlichen Trainerpreise vergeben. Besonders emotional wurde es, als Tore Aleksandersen, der Ende 2023 verstorbene Volleyball-Coach, posthum geehrt wurde.

Dirk Preiß 22.01.2025 - 16:05 Uhr

Dass die nächsten Minuten besonders emotional werden würden, war schon nach zwei gesprochenen Wörtern klar. „Lieber Tore“, begann Kim Renkema ihre Laudatio im Rahmen der Verleihung des Trainerpreises des Landessportverbands Baden-Württemberg (LSVBW) – und fuhr in diesem Stile fort. Ganz so, als säße der zu Ehrende in Reihe eins. Doch erstmals wurde in der seit 1996 durchgeführten Ehrung ein Preis posthum vergeben.