Am Freitag gibt es im Scala in Ludwigsburg eine besondere Premiere: Lubu beatz, ein Zusammenschluss junger Musikerinnen und Musiker aus Ludwigsburg und Umgebung, spielen ihr Jahreskonzert zum ersten Mal auf der großen Bühne des Kulturhauses. Seit zwölf Jahren vereint das Projekt junge Menschen mit einer Leidenschaft für Musik. Gemeinsam entwickeln sie Ideen, schreiben Songs und singen sie im Studio ein. „Es geht ja nicht nur darum, Songs zu machen und sie dann auf dem Handy zu haben“, sagt der Projektleiter Christian Danneberg. „Es geht auch darum, sich zu präsentieren und der Stadt zu sagen, wir sind da.“ Bisher spielten sie ihre Konzerte auf dem Gelände der Villa Bar-Rock.

Verschiedene Genres

Lubu beatz hat neben der Musik das Ziel, die jungen Musiker auch in ihrem Privatleben zu inspirieren. „Wir versuchen, die Jungs und Mädels zu kitzeln. Wo wollen sie hin mit ihrer Musik? Was für eine Message wollen sie verbreiten?“, sagt Danneberg. Die Musikerinnen und Musiker steckten sich Ziele, wollten sich weiterentwickeln, weg vom reinen Straßenrap. In diesem Fall mündet dies in einem Konzert vor großem Publikum im Scala. Etwa 25 Künstlerinnen und Künstler präsentieren an dem Abend ihre Songs. „Dadurch, dass wir so viele Artists sind, wird das ein abwechslungsreicher Abend“, sagt Danneberg. Die Sängerinnen und Sänger treten mit verschiedenen Genres auf. „Wir wollen die Breite darstellen. Es ist wichtig, auch milieu-übergreifend zu fungieren. Die Musiker bereichern sich gegenseitig.“

Für einige ist der Auftritt am Freitag eine Premiere. Foto: Lubu beatz

Am Freitag erscheint auch der erste Teil des neuen Doppelalbums. Die Songs auf dem Album „Sunrise“ sollen den Aufbruch und die Stimmung am Morgen darstellen. Am Freitag darauf erscheint „Sunset“ mit „Chillout-Beats“. „Wir sind schon richtig aufgeregt“, sagt Danneberg. Einige der Künstler stehen schon seit Jahren auf der Bühne, für andere sei der Auftritt am Freitag eine Premiere. „Das sind alles total kreative junge Leute. Sie haben es echt verdient, in so einem Haus zu spielen.“ Neben Lubu beatz tritt der Bonner Rapper Sugar MMFK auf. „Er bringt eine krasse Story mit, die er auf der Bühne darstellt“, kündigt Danneberg an.

Konzert Der Auftritt ist am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.