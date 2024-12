Was bieten die Schlossfestspiele in Ludwigsburg 2025?

In Ludwigsburg amtiert Lucas Reuter seit Anfang Oktober als neuer Intendant der Schlossfestspiele. Er will den „360-Grad-Barock“, den die Stadt umgibt, bespielen.

Susanne Benda 11.12.2024 - 15:03 Uhr

Da war richtig was los im barocken Gemäuer. Demonstrationen! Plakate! Am Ende hat der Protest im Team der Ludwigsburger Schlossfestspiele nichts genutzt. Nachdem der Stuttgarter Opernintendant Viktor Schoner, der das Festival zusätzlich übernehmen wollte, seine Bewerbung zurückgezogen hatte, kürte der Ludwigsburger Aufsichtsrat den einzig verbliebenen Aspiranten zu Jochen Sandigs Thronfolger. Seit Anfang Oktober ist der künstlerische Leiter des Forums am Schlosspark, Lucas Reuter, nun auch Intendant der Schlossfestspiele (und wird dafür im Forum von einer „Co-Partnerin“ unterstützt).