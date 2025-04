Eine Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Teltow-Fläming eskaliert. Zwei Männer werden mit einem Messer schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtet - zunächst.

red/dpa/bb 16.04.2025 - 13:50 Uhr

Nach einer Messerattacke in einem Supermarkt in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Er stellte sich noch am Abend nach der mutmaßlichen Tat selbst, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer wurden bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt.