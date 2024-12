Ludwig-Uhland-Schule in Leinfelden

Alina Hummel ist nun auch offiziell die neue Schulleiterin der Ludwig-Uhland-Schule in Leinfelden. Was treibt die 33-Jährige an?

Natalie Kanter 18.12.2024 - 11:36 Uhr

Alina Hummel möchte den schlechten Ruf, der Werkrealschulen noch immer anhafte, ändern. „Wir haben ganz tolle Kinder mit wunderbaren Begabungen, die stolz auf sich sein können“, sagt sie. Und: „An dieser Schule läuft schon immer ganz viel Gutes.“ Das will die 33-Jährige zeigen und in die Öffentlichkeit tragen. Die Tatsache, dass die 432 Kinder und Jugendlichen, die an der Ludwig-Uhland-Schule (LUS) gemeinsam und auch voneinander lernen, aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen kommen – empfindet sie als Bereicherung.