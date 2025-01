Die Polizei wollte am Samstagabend in Ludwigsburg einen Rollerfahrer kontrollieren. Der trat aufs Gas – und das aus gleich mehreren Gründen, wie sich zeigen sollte.

Aus einer Verkehrskontrolle entwickelte sich am Samstagabend eine kurze Verfolgungsjagd durch Ludwigsburg. Wie die Polizei mitteilt, war einer Streife gegen 21.40 Uhr ein Rollerfahrer aufgrund seiner seltsamen Fahrweise aufgefallen. Sobald dieser jedoch merkte, dass ihm die Polizei auf den Fersen war, trat er aufs Gas – und das nicht ohne Grund, wie sich später zeigen sollte.

Der Fahrer und sein Sozius flüchten in eine Tiefgarage

Die Polizisten entdeckten den Roller kurz darauf in der Solitudestraße, wo er auf der Fahrbahn abgelegt worden war. Passanten hatten zudem beobachtet, dass zwei Personen in eine Tiefgarage gerannt seien. In dieser trafen die Polizisten dann tatsächlich auf den 20-jährigen Fahrer und seinen 19-jährigen Sozius. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, war der Roller am Vortag in Kornwestheim gestohlen worden.

Doch damit nicht genug: Der 20-Jährige besaß zudem keinen Führerschein und stand wahrscheinlich unter Drogeneinfluss. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach einer vorläufigen Festnahme wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Roller wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.