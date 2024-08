Eine 77-Jährige hat auf der B 27 eine Ampel missachtet und einen Hund erfasst. Der Besitzer hatte mit seinem Vierbeiner an einer Fußgängerampel die Straße queren wollen.

Julia Amrhein 29.08.2024 - 10:03 Uhr

Eine 73-Jährige hat am Mittwochmorgen in Ludwigsburg einen Hund überfahren – und ihre Fahrt zunächst einfach fortgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 38-Jähriger mit seinem Border Collie die B 27 an der Fußgängerampel auf Höhe des Schlossparks Monrepos überqueren wollen. Sie waren bei Grün losgelaufen.