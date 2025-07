Die Polizei ist am Montagabend in die Beethovenstraße in Ludwigsburg gerufen worden. Dort trafen die Beamten auf einen äußerst aggressiven 47-Jährigen.

Julia Amrhein 22.07.2025 - 14:54 Uhr

Die Polizei hat es am Montagabend in Ludwigsburg mit einem aggressiven 47-Jährigen zu tun bekommen. Dieser war von einem Mitbewohner in der Beethovenstraße gemeldet worden, der gegen 17.15 Uhr den Notruf wählte, da sich der wohl betrunkene Mann nicht hatte beruhigen lassen. Vor Ort ging der 47-Jährige sofort auf die Beamten los und schlug einem der Polizisten ins Gesicht. Dieser ist laut Polizei bis auf weiteres nicht dienstfähig.