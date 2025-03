Nach dem tödlichen Autorennen in Ludwigsburg, bei dem zwei Frauen starben, hat die Polizei den unbeschädigten S-Klasse-Mercedes beschlagnahmt. Muss er später wieder zurückgegeben werden?

Eberhard Wein 25.03.2025 - 16:02 Uhr

Noch laufen die Ermittlungen zu dem tödlichen Autorennen, bei dem am vergangenen Donnerstag an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zwei unbeteiligte Frauen ums Leben gekommen sind. Nach Abschluss des Verfahrens wird die Justiz nicht nur zu entscheiden haben, wie der Fall strafrechtlich zu bewerten ist. Sie wird sich auch damit beschäftigen, was aus dem S-Klasse-Mercedes wird, der bei dem Unfall nicht beschädigt wurde.