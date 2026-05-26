Am RKH Klinikum Ludwigsburg wurde ein neuer Linearbeschleuniger in Betrieb genommen, der schonendere Behandlungen und bessere Ergebnisse verspricht.

Krebspatienten im Kreis Ludwigsburg können sich neue Hoffnung machen: Im RKH Klinikum Ludwigsburg ist ein hochmoderner Linearbeschleuniger für die Strahlentherapie in Betrieb genommen worden. Das Klinikum verspricht sich davon eine präzisere Bestrahlung sowie kürzere und schonendere Behandlungen – und bessere Behandlungsergebnisse.

Der Linearbeschleuniger war im Januar angeliefert worden und kann nach erfolgter Installation nun für die Behandlung von Patienten eingesetzt werden. Es ist das erst zweite Gerät in Baden-Württemberg, bei dem die neue Technik zum Einsatz kommt.

Gesundes Gewebe soll geschont werden

Das Hightech-Gerät erzeugt hochenergetische Strahlung, mit der Tumore gezielt bestrahlt werden können. Das soll dabei helfen, gesundes Gewebe zu schonen. Dies ist dank hochauflösender Bildgebung, Bewegungsmanagement und KI-gestützter Software möglich.

Die integrierte Hochleistungsbildgebung liefert in Sekunden detaillierte Aufnahmen, was insbesondere dann von Vorteil ist, wenn mehrere Metastasen zeitgleich behandelt werden. Die oberflächengestützte Strahlentherapie ermöglicht eine exakte Positionierung des Tumors. Bei bestimmten Tumorarten ist es darüber hinaus möglich, die Bestrahlung an die Atmung anzupassen, was wiederum die Organe besser schützt.

„Der neue Linearbeschleuniger arbeitet schneller, effizienter und unterstützt uns auch bei komplexen Fällen mit hochpräziser Technik. Das verbessert nicht nur die Behandlungsqualität, sondern verkürzt auch die Bestrahlungszeiten für unsere Patientinnen und Patienten“, sagt Carolin Buchele, leitende Medizinphysikerin am RKH Klinikum, laut einer Pressemitteilung.