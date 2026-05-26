Am RKH Klinikum Ludwigsburg wurde ein neuer Linearbeschleuniger in Betrieb genommen, der schonendere Behandlungen und bessere Ergebnisse verspricht.
26.05.2026 - 14:00 Uhr
Krebspatienten im Kreis Ludwigsburg können sich neue Hoffnung machen: Im RKH Klinikum Ludwigsburg ist ein hochmoderner Linearbeschleuniger für die Strahlentherapie in Betrieb genommen worden. Das Klinikum verspricht sich davon eine präzisere Bestrahlung sowie kürzere und schonendere Behandlungen – und bessere Behandlungsergebnisse.