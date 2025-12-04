Eine 36-Jährige wollte in der Weichselstraße in Ludwigsburg einparken. Dabei fuhr sie gegen zwei andere abgestellte Fahrzeuge – was sie aber nicht weiter kümmerte.

Julia Amrhein 04.12.2025 - 10:42 Uhr

Eine 36-Jährige ist vorerst ihren Führerschein los, nachdem sie am Mittwoch betrunken beim Einparken mehrere andere Autos beschädigt hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 17.35 Uhr versucht, in der Weichselstraße in Ludwigsburg zu parken, wobei sie jedoch gegen zwei andere abgestellte Fahrzeuge stieß – und das vor den Augen von Passanten.