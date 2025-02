Die Feuerwehr wurde am Mittwochmorgen zu einem Brand auf die Karlshöhe in Ludwigsburg gerufen. Dort war in einem Haus im Zimmer eines Bewohner ein Feuer ausgebrochen. Die genaue Ursache ist aber noch unklar.

Julia Amrhein 05.02.2025 - 16:04 Uhr

Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen zu einem Einsatz auf die Karlshöhe in Ludwigsburg ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, war dort in einem Haus in der Bodelschwinghstraße ein Brand ausgebrochen. Das Feuer in dem Wohngebäude, das zu einer Einrichtung der Diakonie gehört, wurde gegen 7.35 Uhr gemeldet. Ausgebrochen war es im Zimmer eines Bewohners, die Ursache ist jedoch noch unklar.