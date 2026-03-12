Eine 71-Jährige wird auf dem Heimweg in Ludwigsburg in ein Gespräch verwickelt. Die Frau bittet darum, ihre Toilette benutzen zu dürfen – hat aber eigentlich ganz anderes im Sinn.

Julia Amrhein 12.03.2026 - 11:29 Uhr

Eine Unbekannte hat am Dienstagabend in Ludwigsburg die Hilfsbereitschaft einer 71-Jährigen ausgenutzt und diese bestohlen. Laut Polizei war die Seniorin gegen 17.30 Uhr auf dem Heimweg von der Frau in ein Gespräch verwickelt worden. In der Schorndorfer Straße angekommen bat die Unbekannte schließlich noch darum, kurz die Toilette benutzen zu dürfen, was die Seniorin ihr auch erlaubte.