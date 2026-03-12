Eine 71-Jährige wird auf dem Heimweg in Ludwigsburg in ein Gespräch verwickelt. Die Frau bittet darum, ihre Toilette benutzen zu dürfen – hat aber eigentlich ganz anderes im Sinn.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine Unbekannte hat am Dienstagabend in Ludwigsburg die Hilfsbereitschaft einer 71-Jährigen ausgenutzt und diese bestohlen. Laut Polizei war die Seniorin gegen 17.30 Uhr auf dem Heimweg von der Frau in ein Gespräch verwickelt worden. In der Schorndorfer Straße angekommen bat die Unbekannte schließlich noch darum, kurz die Toilette benutzen zu dürfen, was die Seniorin ihr auch erlaubte.

 

Box mit Schmuck und Geld gestohlen

Nachdem die Unbekannte wieder gegangen war, bemerkte die 71-Jährige, dass eine rote Box aus einem Schrank verschwunden war. In dieser hatten sich Schmuck und mehrere Tausend Euro befunden. Die Täterin soll etwa 40 Jahre alt, schlank und rund 1,55 Meter groß gewesen sein. Sie hatte blondes Haar und trug eine Mütze sowie einen braunen Mantel. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter 07141/185353 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.