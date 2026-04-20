Ein Tuningtreffen hat in Ludwigsburg für massives Verkehrsaufkommen gesorgt. Ein 24-jähriger Ducati-Raser versuchte auf der A81, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.
20.04.2026 - 15:53 Uhr
Zu einem Autotreffen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg sind am Samstag bis zu 1000 Personen mit rund 500 Fahrzeugen gekommen. Über soziale Medien war zu dem Event aufgerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge waren überwiegend der Posing-, Tuning- und Eventszene zuzuordnen.