Ludwigsburg Einsparungen am Forum-Programm – für Besucher wird es teurer
Wegen der Haushaltsmisere wird das Programm für die kommende Forum-Spielzeit gekürzt. Diskussionen gibt es um den Start des sogenannten Zwischenspiels.
Wegen der Haushaltsmisere wird das Programm für die kommende Forum-Spielzeit gekürzt. Diskussionen gibt es um den Start des sogenannten Zwischenspiels.
Vor der letzten regulären Spielzeit trifft die Haushaltsmisere in Ludwigsburg auch das Forum am Schlosspark. Mit reduziertem Programm und teureren Tickets – aber trotzdem weiterhin renommierten Künstlern – soll es Mitte Oktober losgehen.