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  6. Einsparungen am Forum-Programm – für Besucher wird es teurer

Ludwigsburg Einsparungen am Forum-Programm – für Besucher wird es teurer

Ludwigsburg: Einsparungen am Forum-Programm – für Besucher wird es teurer
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Das Nederlands Dans Theater wird Ende Januar 2027 das Stück „„Saaba“ im Ludwigsburger Forum aufführen. Foto: Stuttgarter Ballett

Wegen der Haushaltsmisere wird das Programm für die kommende Forum-Spielzeit gekürzt. Diskussionen gibt es um den Start des sogenannten Zwischenspiels.

Volontäre: Julian Meier (mej)

Vor der letzten regulären Spielzeit trifft die Haushaltsmisere in Ludwigsburg auch das Forum am Schlosspark. Mit reduziertem Programm und teureren Tickets – aber trotzdem weiterhin renommierten Künstlern – soll es Mitte Oktober losgehen.

 

Bevor das Forum Mitte 2027 für eine umfangreiche Sanierung mehrere Jahre geschlossen werden soll, werden noch einmal international bekannte Tanzensembles wie die Gaechinger Cantorey oder das Nederlands Dans Theater Kulturbegeisterte ins Forum locken. Eine Sparte fällt in der neuen Spielzeit aber weg.

Ticketpreise steigen um rund fünf Prozent

In der Spielzeit 2025/26 besuchten nach aktuellen Hochrechnungen rund 48.000 Menschen die insgesamt 52 Vorstellungen. Wegen der schwierigen Haushaltslage sind für die kommende Spielzeit nur 39 Veranstaltungen geplant, rund ein Drittel weniger als in der abgelaufenen Spielzeit. Erreicht wird das unter anderem dadurch, dass die Sparte Weltmusik und Jazz aus dem Programm fällt. Dieser Bereich wird nach Ansicht der Verwaltung bereits über das Scala-Programm abgedeckt.

Die Ticketpreise werden für die kommende Spielzeit um durchschnittlich vier bis fünf Prozent angehoben, um so den städtischen Zuschuss zu reduzieren. Dazu soll der Beginn des „Zwischenspiels“, wenn das Forum zur Sanierung geschlossen ist, um drei Monate nach hinten verlegt werden und erst im Januar 2028 statt im Oktober 2027 starten. Das soll zusätzliche Einsparungen bringen. Normalerweise läuft eine Forum-Spielzeit von Oktober bis Mai.

Im Gemeinderat stößt das aber auf wenig Gegenliebe. Edith Klünder (CDU) befürchtet, dass das „empfindliche“ Publikum durch die Lücke verloren gehen könnte. Oberbürgermeister Matthias Knecht hält dagegen, dass man dieses Risiko durch eine gute Kommunikation reduzieren könne.

Der Vorverkauf für Abos für die kommende Spielzeit soll am 16. Juni beginnen, Einzelkarten gibt es ab 1. August.

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