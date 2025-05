Trotz bereits erfolgter Anhebungen sollen die Kita-Gebühren in Ludwigsburg weiter steigen. Elternvertreter fordern Transparenz und finanzielle Entlastung.

Frederik Herrmann 14.05.2025 - 09:34 Uhr

Der Gesamtelternbeirat (GEB) der städtischen Kindertageseinrichtungen in Ludwigsburg kritisiert die geplanten Erhöhungen der Kita-Gebühren scharf. In einer Mitteilung fordert er den Gemeinderat auf, Einsparmöglichkeiten zu prüfen und mehr Transparenz bei der Kostenermittlung zu schaffen. Die Stadt will Kosten sparen und die Einnahmen erhöhen und plant, die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen neu festzulegen. Dadurch sollen 788 000 Euro mehr eingenommen werden, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.