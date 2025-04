Mit Musik, Drag und Kunst setzt die Veranstaltungsreihe QueerTapete am 3. Mai in der Villa BarRock ein Zeichen für Vielfalt und Sichtbarkeit und lädt die queere Community zu einem bunten Abend ein.

Nicole Töppke 30.04.2025 - 13:00 Uhr

Mit einer Party feiert das Projekt Connect Ludwigsburg gemeinsam mit der Bar Flint die queere Community in und um Ludwigsburg: Am kommenden Samstag, 3. Mai, ab 20 Uhr, öffnet die Villa BarRock in der Pflugfelder Straße 5 ihre Pforten und lädt queere Menschen und interessierte Unterstützer ein, gemeinsam in einem sicheren Rahmen zu tanzen, Kunst und Kultur zu erleben und sich auszutauschen.