Eine 66-Jährige ist in Ludwigsburg beim Überqueren der Eglosheimer Straße von einem 85-jährigen Autofahrer erfasst worden. Die Staatsanwaltschaft fordert nun ein Unfallgutachten.

Julia Amrhein 04.03.2026 - 12:07 Uhr

Eine Fußgängerin schwebt in Lebensgefahr, nachdem sie am Dienstag in Ludwigsburg von einem Auto erfasst worden ist. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 66-Jährige gegen 16 Uhr die Eglosheimer Straße in Richtung der Robert-Bosch-Straße überqueren wollen, wofür sie eine Verkehrsinsel nutzte. Von dieser aus trat sie wohl auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten, und wurde vom Mercedes eines 85-Jährigen erfasst.