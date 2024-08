Bei der Premiere von Roncalli in Ludwigsburg ging es auf die beste Art kindisch, albern und nostalgisch zu. Was Zirkus-Fans erwarten dürfen.

Lea Krug 08.08.2024 - 12:24 Uhr

Konfetti, Glitzer und Seifenblasen – bei der Premiere des Circus Roncalli in Ludwigsburg wurden alle Register des großen Showgeschäfts gezogen. Bereits zum vierten Mal gastiert das Theater vor der Kulisse des Blühenden Barock. Etwa eine Woche lang hatte der Aufbau gedauert, nun konnte die Crew von Macher Bernhard Paul zeigen, was sie drauf hat. Schon am Eingang werden die Besucherinnen und Besucher mit Lämpchen, dem Geruch von Popcorn und dem Anblick alter Wagen in die nostalgische Welt des großen Zirkus entführt. Innen angenehm kühl dank Klimaanlage, geht es dann Schlag auf Schlag. Clowns, die auch das Publikum gerne veralbern, Tänzerinnen in knappen Kostümen und die Akrobatik, die eine ganz große Liebesgeschichte erzählt. Livemusik und Technik rücken die Inszenierung Bernhard Pauls ins beste Licht, während die Zuschauer ungläubig auf die Künste der Magier und Schlangenmenschen schauen.