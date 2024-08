Der Sommer hat in diesem Jahr auf sich warten lassen. Mit der Hitze startet das Freibad im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck nun aber so richtig durch – Tausende kommen.

„Gefühlt hatten wir noch keinen richtigen Sommer. Erst jetzt geht es richtig los“, sagt Marsel Sakollari, der Leiter des Freibades Hoheneck in Ludwigsburg. Auch wenn jetzt schon Mitte August sei, die richtigen Freibadtemperaturen hätten noch auf sich warten lassen. „Bisher kamen vor allem die disziplinierten Schwimmer, jetzt kommen auch mehr Familien“, sagt er.

Das sagt die Besucherstatistik

Der Blick auf die Besucherstatistik bestätige das Gefühl. Die Monate Mai und Juni seien deutlich schwächer gewesen als die des Vorjahres. „Juli war dafür wieder stärker“, so der 22 Jahre alte Leiter. Ähnliches erhofft er sich nun vom August. Auch weil es viele Menschen in den Ferien ins Bad zieht. Vor allem am Anfang dieser heißen Sommerwoche seien viele Gäste gekommen. Am Montag waren es rund 3100, am Dienstag rund 2500 Gäste. Theoretisch könne das Bad aber sogar 10 000 Besucher fassen. „Das habe ich aber noch nie erlebt“, sagt Sakollari.

Ärger unter den Badegästen gebe es nur selten. „Wir sind ein friedliches Bad“, betont Sakollari, wenn er auf die Eskalationen in so manch anderen Bädern in Deutschland angesprochen wird: „Es gibt nur ganz wenige Fälle in denen wir die Polizei rufen müssen.“ Das Freibad sei vor allem ein Familienbad. Planschbecken, die große Wiese und die praktische Anbindung sind vor allem bei Müttern und Vätern beliebt. „In diese Richtung wollen wir das Bad auch weiterentwickeln, wir sind für die Familien da“, betont er. Außerdem wolle er eine Alternative zum Urlaubsort schaffen. Passend dazu habe man inzwischen auch einige Palmen angeschafft. Sie stehen dekorativ am Beckenrand. Sakollari präsentiert gerne, was sich vor Ort entwickelt hat. Die Saison in Hoheneck sei mit neuen Duschen und Umkleiden und auch einer neuen Solaranlage gestartet.

Und auch wenn es in den kommenden Tagen zumindest etwas kühler werden soll, Sakollari rechnet auch in den nächsten Wochen mit vielen Freibadgästen.