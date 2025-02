Kinder zünden Auto beim Spielen an – und das Feuer gerät außer Kontrolle

Zwei Kinder haben in Ludwigsburg in einem Innenhof gespielt, der auch von einer Werkstatt genutzt wird. Die Jungs öffneten einen dort abgestellten Seat und zündeten einen Autositz an – kurz darauf greifen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über.

Julia Amrhein 03.02.2025 - 14:33 Uhr

Kinder haben am Sonntag beim Spielen in Ludwigsburg wohl gezündelt und ein Auto in Brand gesteckt. Das Feuer geriet außer Kontrolle und griff auf mehrere andere Fahrzeug über: Die Polizei spricht von einem Schaden von gut 40 000 Euro.