Drei Männer wollten am Dienstagabend in Ludwigsburg im größeren Stil klauen. Doch ihre Rechnung hatten sie ohne den Ladendetektiv gemacht. Der wählte die Nummer der Polizei – die bei dem Trio schließlich Kleidung im Wert von gut 3700 Euro fand.

Julia Amrhein 16.01.2025 - 15:04 Uhr

Drei Männer sind am Dienstagnachmittag in Ludwigsburg verhaftet worden, nachdem sie versucht hatten, in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt im großen Stil zu klauen. Diesen Versuch vereitelte allerdings der Ladendetektiv.