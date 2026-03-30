Ein 39-Jähriger beschädigt in einer Ludwigsburger Gaststätte eine Shisha. Als die Polizei gerufen wird, flüchtet er vor den Beamten – und wird sogar handgreiflich.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Ein 39-Jähriger ist am Sonntagabend in Ludwigsburg vor der Polizei geflüchtet und hat versucht, einen Beamten mit der Faust zu schlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr. Zunächst wurde ein pöbelnder Mann in einer Gaststätte in der Marbacher Straße gemeldet. Dort beschädigte der 39-Jährige unter anderem eine Shisha im Wert von etwa 120 Euro und weigerte sich, die Lokalität zu verlassen.

 

Nachdem die Polizei verständigt wurde, flüchtete der 39-Jährige in Richtung der B27 / Schlossstraße, heißt es weiter in der Mitteilung. Eine Streife der Polizei sichtete den Mann kurze Zeit später im Bereich der Marbacher Straße. Als er die Streife erkannte, versuchte der 39-Jährige zu flüchten und warf eine Einkaufstüte gegen den Streifenwagen, so die Polizei.

Als die beiden Polizeibeamten auf ihn zugingen, versuchte der Tatverdächtige, einen der Beamten mit der Faust zu schlagen. Die Beamten brachten den Mann daraufhin zu Boden und legten ihm Handschellen an. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Der Tatverdächtige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Streifenwagen entstand kein Sachschaden. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.