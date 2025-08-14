Ein Mann soll Mittwochnacht mit entblößtem Glied durch Ludwigsburg gelaufen sein. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen der Unbekannte aufgefallen ist.
14.08.2025 - 13:09 Uhr
Ein Unbekannter soll Mittwochnacht mit entblößtem Glied durch die Innenstadt von Ludwigsburg gelaufen sein. Die Kriminalpolizei sucht nun mögliche weitere Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist. Er soll im Bereich der Uhland-, der Wilhelm- beziehungsweise der Blumen- und der Gartenstraße unterwegs gewesen sein.