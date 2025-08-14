Ein Mann soll Mittwochnacht mit entblößtem Glied durch Ludwigsburg gelaufen sein. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen der Unbekannte aufgefallen ist.

Ein Unbekannter soll Mittwochnacht mit entblößtem Glied durch die Innenstadt von Ludwigsburg gelaufen sein. Die Kriminalpolizei sucht nun mögliche weitere Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist. Er soll im Bereich der Uhland-, der Wilhelm- beziehungsweise der Blumen- und der Gartenstraße unterwegs gewesen sein.

Der Mann trug zudem sein Hemd offen

Einer 39-Jährigen war der Mann laut Polizei gegen 23.50 Uhr an der Kreuzung Uhland- und Wilhelmstraße entgegengekommen. Sein Hemd habe der Unbekannte offen getragen, sein Geschlechtsteil sei entblößt gewesen. Die Frau versuchte noch den Mann zu verfolgen, verlor ihn aber in der Gartenstraße aus den Augen.

Der Unbekannte wurde auf 25 bis 30 Jahre geschätzt, er sei schlank und sonnengebräunt gewesen. Seine Haaren seien blond und kurz. Der Mann trug eine kurze, enge Jeansshorts sowie ein rotes kurzärmeliges Hemd. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polize.bwl.de entgegen.