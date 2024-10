Am Freitagmorgen kollidieren in Ludwigsburg ein Lkw und Pkw. Der Autofahrer kommt daraufhin nur noch mit Hilfe der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug.

ask 11.10.2024 - 13:01 Uhr

Am Freitagmorgen ist ein Lastwagen gegen 10.45 Uhr in der Kammererstraße in die Fahrerseite eines Autos gefahren. Dabei wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Nach Polizeiangaben bog der Lkw links ab, um weiter auf der Kammererstraße zu bleiben. Gleichzeitig fuhr der Fahrer eines Volkswagens aus einer Ausfahrt.