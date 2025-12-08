Zum Tag des Ehrenamts zeichnete die Stadt wieder drei Bürger mit der Ludwigsburg-Medaille aus. Doch auch das Grüne Team des Klinikums wurde geehrt.
Zum Internationalen Tag des Ehrenamts haben die Stadt Ludwigsburg und das Freiwilligenforum am vergangenen Freitag im Kulturzentrum erneut engagierte Menschen für ihren besonderen Einsatz ausgezeichnet. Oberbürgermeister Matthias Knecht und die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz dankten den Ehrenamtlichen und betonten die Bedeutung freiwilligen Engagements für den sozialen Zusammenhalt in der Stadt.