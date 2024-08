In der Ludwigsburger Innenstadt kommt es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Dabei sind offenbar auch Messer im Spiel.

Philip Kearney 30.08.2024 - 23:18 Uhr

Am Arsenalplatz in Ludwigsburg ist es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Wie ein Augenzeuge berichtet, waren dabei auch Messer im Spiel.