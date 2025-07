Mitten in der Nacht entdeckt ein Passant in Ludwigsburg brennende Mülltonnen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Luisa Rombach 15.07.2025 - 12:12 Uhr

In der Siegesstraße in Ludwigsburg ist es laut Polizei in der Nacht zum Dienstag zu einem Brand mehrerer Mülltonnen gekommen. Ein Passant sah gegen 2.20 Uhr eine brennende 1 100-Liter-Mülltonne und rief die Polizei.