Die Namen stehen fest: Neben einigen altbekannten, wurden viele neue Namen in den Jugendgemeinderat der Stadt Ludwigsburg gewählt.
27.10.2025 - 13:00 Uhr
Der neue Ludwigsburger Jugendgemeinderat steht fest. Vergangene Woche wurden bei einer Wahlparty in der Villa BarRock die Ergebnisse bekannt gegeben. Insgesamt hatten sich 34 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren um einen Sitz in dem Gremium beworben, das die Interessen junger Menschen gegenüber der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat vertritt.