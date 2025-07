In der Nacht auf Sonntag wurde von einem Gartengrundstück in Ludwigsburg-Oßweil ein Rasentraktor geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Nicole Töppke 14.07.2025 - 12:59 Uhr

Am Wochenende wurde aus einem Gartengrundstück in Oßweil ein Rasentraktor geklaut. Wie die Polizei mitteilt, waren zwischen Samstag, 12. Juli, 18 Uhr und Sonntag, 13. Juli, 2.30 Uhr noch unbekannte Täter auf einem Gartengrundstück in der Neckargröninger Straße in Oßweil unterwegs.