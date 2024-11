Am Donnerstagmorgen ist in Ludwigsburg ein 15-jähriger Radfahrer durch ein riskantes Überholmanöver eines anderen Radfahrers gestürzt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Verletzten. Die Polizei sucht Zeugen.

Lea Jansky 15.11.2024 - 16:26 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist in Ludwigsburg in Folge eines riskanten Überholmanövers eines Fahrradfahrers ein 15-jähriger Radfahrer gestürzt. Nach Angaben der Polizei waren ein bislang unbekannter Radfahrer und der später verletzte Jugendliche gegen 7.35 Uhr nebeneinander auf dem Fahrradweg der Alleenstraße in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs, als der Unbekannte rechts neben dem 15-Jährigen plötzlich beschleunigte und unmittelbar vor dem Jugendlichen nach links abbog.