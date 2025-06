Kurz nach Mitternacht hören Passanten in der Ludwigsburger Innenstadt einen schreienden Menschen. Der Jugendliche blutet am Oberkörper. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

red/dpa/lsw 17.06.2025 - 11:36 Uhr

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Ludwigsburg mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt worden. Mehrere Passanten seien kurz nach Mitternacht auf ihn aufmerksam geworden, da er schreiend und mit einer stark blutenden Schnittwunde am Oberkörper Richtung Schillerplatz rannte, teilte die Polizei mit. Sie habe bislang nicht mit ihm gesprochen, deswegen sei noch nichts zum mutmaßlichen Täter bekannt, sagte eine Sprecherin am Morgen. Die Polizei suche jetzt Zeugen.