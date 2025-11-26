Die Hagelabwehr in der Region gerät ins Wanken. Was einst als solidarisches Projekt galt, droht zum Opfer klammer Kassen zu werden – mit ungewissem Ausgang für Landwirte und Kommunen.

Die Wolken über der Region Stuttgart sind nicht nur meteorologischer Natur – sie stehen auch symbolisch für eine wachsende Unwetterlage in der kommunalen Finanzierung. Besonders spürbar wird das derzeit bei dem Projekt der Hagelabwehr, jenem fliegenden Schutzschirm, der seit Jahrzehnten dazu beiträgt, Winzer und Landwirte vor Ernteverlusten zu bewahren.

Laut dem Landratsamt in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist die Finanzierung dieses Projekts bis 2026 gesichert. Doch der Druck wächst: Der Landkreis Ludwigsburg hat beschlossen, ab 2027 auszusteigen. Und das wirbelt mehr auf als nur Silberjodid in den Wolken. Die Entscheidung dort fiel in eine Zeit massiver Einschnitte: 471 Konsolidierungsmaßnahmen, 56 Millionen Euro Einsparziel – darunter auch Kürzungen im Schülerverkehr und der Klimapolitik hat der Kreistag beschlossen. Für freiwillige Leistungen wie den Hagelflieger fehlt da schlicht das Geld.

Rems-Murr-Kreis hält an Hagelflieger-Finanzierung fest

Auch im Rems-Murr-Kreis hatte man in der Haushaltsstrukturkommission zunächst erwogen, den jährlichen Zuschuss von 50.000 Euro zu streichen. Doch nach intensiver Prüfung wurde der Plan wieder zurückgenommen. Landrat Richard Sigel verweist auf den Nutzen für Landwirtschaft und Bevölkerung: Zwar biete der Hagelflieger keine Garantie, wohl aber eine bewährte Risikominimierung.

Dies belege nicht nur die 40-jährige Erfahrung, sondern auch eine Fachtagung mit Experten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der ZDF-Wettermoderatorin Katja Horneffer.

In Situationen wie diesen ist der Hagelflieger gefragt. Foto: Gottfried Stoppel

Doch die Solidarität ist brüchig geworden. Der Rückzug Ludwigsburgs ist ein klares Signal: Der Gürtel wird enger, auch bei Projekten, die bislang als unverzichtbar galten.

Ludwigsburgs Rückzug gefährdet Hagelflieger-Finanzierung

Wegen des Ludwigsburger Rückzugs wird man die Flottengröße in der Region ab 2027 voraussichtlich von zwei auf ein Flugzeug reduzieren müssen, denn auch der Beitrag des Weinbaus, einst tragende Säule der Finanzierung, ist durch Flächenaufgaben und Insolvenzen geschrumpft. Auch Rücklagen sind inzwischen aufgebraucht. Die Finanzierungslücke für 2025 und 2026 beträgt rund 16.000 Euro.

Diese Entwicklung setzt nicht nur die Hagelflieger unter Druck – sie entlarvt auch ein systemisches Problem: Wenn selbst gemeinschaftlich getragene Projekte dem Rotstift zum Opfer fallen, steht die kommunale Solidarität auf dem Spiel.

Jörg Kachelmann: Wissenschaftliches Märchen am Himmel

Einer, der dem sinkenden Stern der Hagelfliegerei schon lange applaudiert, ist hingegen der TV-Meteorologe Jörg Kachelmann. Seit Jahren polemisiert er gegen die Silberjodid-Versprühung am Himmel. Die Vorstellung, dass Freizeitpiloten in luftiger Höhe gegen die Natur anfliegen, ist für ihn nicht weniger als ein wissenschaftliches Märchen.

Fernsehmoderator und Meteorologe Jörg Kachelmann hält die Hagelfliegerei für Humbuk Foto: www.imago-images.de

Man könnte fast meinen, die Turbulenzen rund um die Finanzierung seien ganz nach seinem Geschmack, ein meteorologisches Hoch für seine Argumente. Auf der Plattform X bezeichnete er den Kreistag des Rems-Murr-Kreises unlängst gar als „Schurkenstaat“und den Hagelflieger als Hobby-Zuschussmodell für Fliegerfreunde. Ob er bei einer Reduzierung der Flotte künftig auch weniger Wut-Tweets absetzen wird, bleibt abzuwarten.

Neue Partner gesucht: Hagelabwehr zwischen Notwendigkeit und Zweifel

Im Rems-Murr-Kreis versucht man nun, dem Projekt neue Partner zuzuführen: Versicherer, Firmen, eventuell auch das Land Baden-Württemberg. Noch aber ist unklar, ob daraus eine stabile Finanzierungslösung entstehen kann. Derzeit ist die Hagelabwehr ein Spagat zwischen Notwendigkeit und Zweifel, zwischen Wissenschaft und Gefühl – und zunehmend auch zwischen finanzieller Realität und politischem Anspruch.

Der Himmel über der Region hat sich verändert – meteorologisch und politisch. Einst als gemeinschaftliches Projekt begonnen, droht die Hagelabwehr zum Symbol einer Solidarität zu werden, die unter dem Druck der Zahlen zerbricht. Ob am Ende der Schutzschirm hält, oder von einem Sturm zerrissen wird, ist offen.

Noch steigt der Flieger – getragen von Hoffnung, Erfahrung und dem letzten Rest gemeinschaftlicher Verantwortung. Doch die Triebwerke stottern. Zwischen finanziellen Kürzungen und wachsender Skepsis steht die Hagelabwehr am Scheideweg. Vielleicht zeigt sich ausgerechnet in den Wolken über der Region, ob man den Mut findet, an kollektiven Lösungen festzuhalten – oder ob am Ende jeder wieder für sich alleine fliegt.

Hagelflieger in der Region

Aufgabe

Die beiden Hagelflugzeuge der Region Stuttgart bringen Silberiodid – ein künstliches Eiskeim-Material – in aufsteigende Bereiche von Gewitterwolken ein. Dadurch sollen sich viele kleine Eispartikel bilden statt großer Hagelkörner. Seit mehr als 40 Jahren gilt diese Methode in der Region als wichtiger Schutz vor schweren Ernteschäden, besonders für Wein- und Obstbaubetriebe.

Einsatzgebiet

Geflogen wird über dem Schutzgebiet der Region Stuttgart: vom Rems-Murr-Kreis über Stuttgart und Esslingen bis in Teile der Kreise Ludwigsburg, Heilbronn und Böblingen. Ergänzend sind zwei weitere Flugzeuge der Württembergischen Gemeindeversicherung unterwegs, die in ganz Württemberg eingesetzt werden.

Finanzierung

Die jährlichen Kosten liegen bei rund 360 000 Euro. Finanziert wird das Projekt solidarisch durch Kommunen, Landkreise, Versicherungen sowie Winzer- und Obstbaubetriebe. Der Rems-Murr-Kreis trägt jährlich 50 000 Euro bei. Für 2025 und 2026 entsteht eine Finanzierungslücke, weil im Weinbau Flächen wegfallen – rund 6800 Euro im Jahr 2025 und rund 8900 Euro im Jahr 2026. Diese Beträge übernimmt der Kreis, um den laufenden Projektzeitraum bis 2026 zu sichern.