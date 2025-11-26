Die Hagelabwehr in der Region gerät ins Wanken. Was einst als solidarisches Projekt galt, droht zum Opfer klammer Kassen zu werden – mit ungewissem Ausgang für Landwirte und Kommunen.
26.11.2025 - 15:53 Uhr
Die Wolken über der Region Stuttgart sind nicht nur meteorologischer Natur – sie stehen auch symbolisch für eine wachsende Unwetterlage in der kommunalen Finanzierung. Besonders spürbar wird das derzeit bei dem Projekt der Hagelabwehr, jenem fliegenden Schutzschirm, der seit Jahrzehnten dazu beiträgt, Winzer und Landwirte vor Ernteverlusten zu bewahren.