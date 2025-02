Ein 62-Jähriger läuft in Ludwigsburg-Eglosheim über die Straße, während dort ein Autofahrer unterwegs ist. Der drückt auf die Hupe – was zum handfesten Streit zwischen den beiden Männern führt.

Julia Amrhein 03.02.2025 - 17:31 Uhr

Zwei Männer sind am Samstagabend in Ludwigsburg in Streit miteinander geraten. Der endete damit, dass einer dem anderen in den Bauch trat. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Zugetragen haben soll sich der Konflikt gegen 19.20 Uhr in der Tammer Straße in Eglosheim nahe des Rewe-Markts. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 62-Jähriger auf Höhe des Supermarkts die Straße überquert haben, auf der zeitgleich ein Autofahrer unterwegs war, der auf die Hupe drückte. Der Fußgänger äußerte seinen Unmut hierüber, woraufhin der Unbekannte an Ort und Stelle anhielt.