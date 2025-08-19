Ein 30-Jährige hatte sein Trike am Montagabend auf einem Parkstreifen in der Fasanenstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr stand das Fahrzeug plötzlich anderswo – und war beschädigt.

Julia Amrhein 19.08.2025 - 14:08 Uhr

Was ist am Montagabend mit einem in der Fasanenstraße in Ludwigsburg geparkten Trike passiert? Das versucht die Polizei herauszufinden, denn noch sind die Umstände ungeklärt. Fest steht, dass das Fahrzeug der Marke WK eigentlich auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Als der Besitzer gegen 22.45 Uhr zu seinem Trike zurückkehrte, stand dieses nicht mehr an seinem eigentlichen Parkplatz.