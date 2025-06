Vorfall in Ludwigsburg

In Ludwigsburg bedrohen und erpressen drei unbekannte Männer einen anderen Mann. Der kann letztlich flüchten. Die Fahndung nach den Tätern verläuft erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 20.06.2025 - 14:10 Uhr

In Ludwigsburg sollen in der Nacht auf Freitag drei Männer einen anderen Mann bedroht und erpresst haben. Wie die Polizei berichtet, war ein 32-Jähriger gegen 1 Uhr in der Stephanstraße unterwegs, als sich ihm ein noch unbekannter Mann von hinten näherte.