Das Stimmungsbild aus der Ludwigsburg-Umfrage 2025 zeigt: Grundsätzlich fühlen sich die Bewohner in ihrer Stadt wohl. Es gibt für die Verwaltung aber auch Anlass zur Sorge.
14.05.2026 - 12:00 Uhr
Wie gut gefällt es den Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburgern in ihrer Stadt? Das wollte die Stadt im vergangenen Jahr mit einer Umfrage herausfinden. Am Mittwoch hat sie die Ergebnisse veröffentlicht: Demnach sind 70 Prozent der Befragten mit der Stadt als Ganzes zufrieden – gleichzeitig zeigt sich, dass es in einigen Bereichen deutliches Verbesserungspotenzial gibt.