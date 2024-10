Unbekannte brechen in Kulturzentrum ein – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag in die Büroräume eines Ludwigsburger Kulturzentrums eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Ergreifung der Täter.

Nina Scheffel 08.10.2024 - 11:52 Uhr

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, in die Büroräume eines Kulturzentrums in der Osterholzallee in Ludwigsburg eingebrochen.