Samstagmittag flogen plötzlich Steine vom Dach des Marstall-Centers auf die Bauhofstraße in Ludwigsburg. Mehrere Autos wurden getroffen. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Julia Amrhein 08.12.2025 - 11:28 Uhr

Unbekannte haben am Samstag vom Dach des Marstall-Centers aus Steine auf die Bauhofstraße geworfen und mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, landeten die Steine gegen 12.15 Uhr auf drei im Rückstau stehenden Fahrzeugen. Hierbei handelte es sich um einen Fiat, einen Dacia sowie einen Land Rover. Weitere Steine landeten auf der Fahrbahn.