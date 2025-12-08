Samstagmittag flogen plötzlich Steine vom Dach des Marstall-Centers auf die Bauhofstraße in Ludwigsburg. Mehrere Autos wurden getroffen. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Unbekannte haben am Samstag vom Dach des Marstall-Centers aus Steine auf die Bauhofstraße geworfen und mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, landeten die Steine gegen 12.15 Uhr auf drei im Rückstau stehenden Fahrzeugen. Hierbei handelte es sich um einen Fiat, einen Dacia sowie einen Land Rover. Weitere Steine landeten auf der Fahrbahn.

 

Schadenshöhe steht noch nicht fest

Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 oder unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.