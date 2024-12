Zu einer Sachbeschädigung mit anschließender Unfallflucht ist es am Donnerstag in Ludwigsburg gekommen. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

mmf 06.12.2024 - 11:25 Uhr

Bei einem Unfall in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg ist es am Donnerstag zu einem Schaden von mehreren Hundert Euro an einem Rettungswagen gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.