Der aktuelle Mietspiegel für Ludwigsburg und Kornwestheim zeigt deutlich, wie angespannt die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist: Die Mieten sind zwischen Dezember 2022 und Dezember 2024 um 6,45 Prozent gestiegen – und damit deutlich stärker als im Landesdurchschnitt von 5,41 Prozent. Das berichtet Oliver Trinkhaus vom EMA-Institut, das im Auftrag der Städte den neuen Mietspiegel berechnet hat.

Alle zwei Jahre müssen Städte und Gemeinden ihren Mietspiegel anpassen, alle vier Jahre ist eine vollständige Neuerstellung gesetzlich vorgeschrieben. Die Daten zeigen: Je älter eine Immobilie ist, desto niedriger fällt in der Regel der Mietpreis pro Quadratmeter aus. Auch die Wohnungsgröße spielt eine Rolle – größere Wohnungen kosten durchschnittlich weniger pro Quadratmeter als kleinere.

Mietpreise in Ludwigsburg und Kornwestheim steigen rasant

Aktuell zahlen Mieter in Ludwigsburg im Durchschnitt 13,66 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung, die ab 2019 gebaut wurde und mehr als 120 Quadratmeter Wohnfläche hat. In Kornwestheim liegt der Durchschnittspreis sogar bei 13,80 Euro. Vor zwei Jahren waren es in Ludwigsburg noch 12,83 Euro, in Kornwestheim 12,96 Euro – ein deutlicher Anstieg.

Wohnen auf weniger als 90 Quadratmeter – für eine vierköpfige Familie war das viele Jahre undenkbar. Bei Neubauten wird es jedoch wieder normal.

In Städten wie Stuttgart sind die Mieten noch höher. „Viele Menschen ziehen deshalb in die Vororte. Doch weil auch dort der Platz knapp ist, steigen hier die Mieten ebenfalls“, erklärt Trinkhaus. Die Bürgermeisterin für Soziales in Ludwigsburg, Renate Schmetz, ergänzt: „Aufgrund hoher Baukosten wird weniger investiert, und aufwendige Sanierungen schlagen sich in den Mieten nieder.“ Besonders Menschen mit geringem Einkommen geraten dadurch zunehmend unter Druck. „Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen ist eine riesige Herausforderung, vor der wir stehen“, so Schmetz.

Heinrich Knodel, Vertreter des Deutschen Mieterbundes im Kreis Ludwigsburg, fordert daher, dass 30 Prozent der Wohnungen in Neubaugebieten gefördert werden, damit Wohnraum auch für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar bleibt.

Mietpreisbremse soll Mieter in Ludwigsburg vor Wucher schützen

Der neue Mietspiegel bietet Mieterinnen und Mietern eine wichtige Orientierung: Seit Juni 2020 gilt in Ludwigsburg eine Mietpreisbremse. Sie besagt, dass die Miete bei neuen Mietverträgen nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Liegt sie darüber, können Mieter zu viel gezahlte Beträge zurückfordern.

Die Mietpreisbremse gilt in Baden-Württemberg für 89 Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt noch bis zum Jahresende 2025. Ob die Mietpreisbremse darüber hinaus verlängert wird, soll noch entschieden werden.

Der aktualisierte Mietpreisspiegel für Ludwigsburg und Kornwestheim soll ab dem 1. August in Kraft treten.