Diesen Samstag, 5. April, können Besucher in Ludwigsburg und Kornwestheim in verschiedenen Lokalen Bands zuhören. Tickets sind online und vor Ort erhältlich.

In der Ludwigsburger Innenstadt findet am Samstag, 5. April, zum 32. Mal die Live-Nacht statt. In zehn Lokalen treten Musiker unterschiedlicher Genres auf. Das Konzept hat sich laut Veranstalter „little pinguin“ in den letzten Jahren bewährt: „rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Spielbeginn ist um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet. Musiker treten im Ratskeller, Cheval Vapeur, BonèTo, Towers, Permesso Restaurant, Ennui, Zeitlos, in der L’Osteria und BarOn sowie in den Räumlichkeiten des Kunstvereins auf.

„Friendly Elf“ stand schon 2024 im Ratskeller auf der Bühne. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher von Lokal zu Lokal schlendern. Informationen zum Programm und Online-Tickets sind unter www.live-nacht.de erhältlich. Eintrittsbändchen gibt es in allen beteiligten Lokalen zum ermäßigten Vorverkaufspreis von 12 Euro zu kaufen. An der Abendkasse kostet das Einlassbändchen, wenn noch verfügbar, 15 Euro.

Kornwestheim: Neun Locations und Shuttle-Service

Zeitgleich kommen auch Nachtschwärmer in Kornwestheim auf ihre Kosten. In insgesamt neun Bars und Restaurants kann dort von 21 bis 1 Uhr zu zeitlosen Klassikern und neu interpretierter Cover-Musik gefeiert werden. Programm gibt es im Applaus, Plan B, Landlord, in den Gaststätten Aquarienfreunde und Vogelfreunde, in der Big City Bar, Pearl Lounge, im „Stüble“ ESG-Gaststätte und Zum Brünnle.

Ein Shuttle-Bus, der im Ticketpreis mitenthalten ist, macht den Standortwechsel leichter: Besucher kommen so in rund einer Viertelstunde von Location zu Location. Alle Informationen zum Programm sowie Tickets gibt es online unter https://musiknacht-kornwestheim.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Tickets kosten im Vorverkauf elf Euro und an der Abendkasse 14 Euro.